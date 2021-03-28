Учёный рассказал, сколько спиртного губительно для иммунитета

Вакцина от коронавируса плохо будет работать в организме людей, которые страдают алкоголизмом, наркоманией либо принимают цитостатические препараты. Об этом рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Учёный также раскрыл, при каком объёме выпитого алкоголя тот начинает подавлять деятельность иммунитета. По словам Гинцбурга, это 1% спирта в крови.

"Я как-то раз прикинул — это полтора стакана водки в день. Не так уж и много для России. Но, оказывается, такой объём токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться", — пояснил Гинцбург в интервью "Известиям".

Что касается цитостатиков, эти препараты принимают онкологические больные, находясь в активной стадии лечения. Такие лекарства подавляют деление и раковых клеток, и других, в том числе создающих иммунитет.

А ранее Гинцбург назвал возможную причину тромбов после вакцины AstraZeneca. Всему виной может быть некачественная очистка препарата.

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