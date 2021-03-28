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На выборах главы Якутска победил Евгений Григорьев

Он заручился поддержкой примерно 44% избирателей.

28 марта 2021, 23:02
<p>Фото © instagram / grigorev_yakutsk</p>

Фото © instagram / grigorev_yakutsk

Представитель "Единой России" Евгений Григорьев победил на досрочных выборах главы Якутска. Он заручился поддержкой 44,09% избирателей. Такие данные приводит Якутская территориальная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов.

Данные © Якутская городская территориальная избирательная комиссия

Данные © Якутская городская территориальная избирательная комиссия

Согласно представленным на сайте комиссии данным, на втором месте оказался В. Обедин от "Справедливой России" с показателем 39,87%, на третьем — С. Михайлов от КПРФ с 11,29% избирателей. Остальные кандидаты набрали примерно по одному проценту голосов. Проголосовало, по последним данным, 43,79% избирателей.

"Я тут, рядом". Мэр Якутска рассказала, какую должность займёт после отставки

"Я тут, рядом". Мэр Якутска рассказала, какую должность займёт после отставки

Как ранее сообщал Лайф, в начале января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о своей отставке. По её словам, пост главы города она была вынуждена покинуть из-за проблем со здоровьем. После отставки Авксентьевой и.о. мэра стал Евгений Григорьев.

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Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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