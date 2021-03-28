На выборах главы Якутска победил Евгений Григорьев
Он заручился поддержкой примерно 44% избирателей.
Фото © instagram / grigorev_yakutsk
Представитель "Единой России" Евгений Григорьев победил на досрочных выборах главы Якутска. Он заручился поддержкой 44,09% избирателей. Такие данные приводит Якутская территориальная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов.
Данные © Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Согласно представленным на сайте комиссии данным, на втором месте оказался В. Обедин от "Справедливой России" с показателем 39,87%, на третьем — С. Михайлов от КПРФ с 11,29% избирателей. Остальные кандидаты набрали примерно по одному проценту голосов. Проголосовало, по последним данным, 43,79% избирателей.
Как ранее сообщал Лайф, в начале января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о своей отставке. По её словам, пост главы города она была вынуждена покинуть из-за проблем со здоровьем. После отставки Авксентьевой и.о. мэра стал Евгений Григорьев.
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