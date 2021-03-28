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"Со мной всё нормально": Поветкин обратился к болельщикам после поражения от Уайта

Русский Витязь проиграл накануне техническим нокаутом.

28 марта 2021, 22:37
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский боксёр Александр Поветкин обратился к фанатам после поражения от британца Диллиана Уайта в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. На своей странице в "Инстаграме" россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что с ним всё в порядке.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку! Со мной всё нормально. Всё хорошо! Возвращаемся домой!" — отметил Поветкин.

Трудный год: почему Поветкин проиграл Уайту

Трудный год: почему Поветкин проиграл Уайту

Лайф рассказывал, что Поветкин проиграл Уайту в главном реванше года. В четвёртом раунде британец провёл мощную атаку, и россиянин оказался на ринге за 40 секунд до гонга. В итоге судья принял решение остановить бой, что означало поражение для российского бойца. Позже было опубликовано видео решающего момента поединка. При этом Уайт заявил о готовности провести третий бой с Поветкиным, а вот промоутер Андрей Рябинский сообщил, что будет уговаривать россиянина завершить карьеру.

Напомним, что в первом поединке между Поветкиным и Уайтом в 2020 году победу одержал Русский Витязь после того, как сумел эффектно нокаутировать британца.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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