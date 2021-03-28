Уайт заявил о готовности провести третий бой с Поветкиным

Британский боксёр Диллиан Уайт выразил готовность провести ещё один бой против российского бойца Александра Поветкина. Об этом сообщили в команде спортсмена из Соединённого Королевства, передаёт ТАСС.

"Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что это может произойти, когда Поветкин полностью восстановится после поражения. В свою очередь, президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что третий поединок между этими боксёрами был бы логичным решением.

"Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно", — подчеркнул он, заметив, что Поветкин не был готов к бою из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Поветкин проиграл Уайту в главном реванше года. В четвёртом раунде британец провёл мощную атаку, и россиянин оказался на ринге за 40 секунд до гонга. В итоге судья принял решение остановить бой, что означало поражение для российского бойца. Позже было опубликовано видео решающего момента поединка.

Напомним, что в первом поединке между Поветкиным и Уайтом в 2020 году победу одержал Русский Витязь после того, как сумел эффектно нокаутировать британца.

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