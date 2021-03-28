"Думаю, это последний бой": Промоутер решил уговорить Поветкина завершить карьеру

Глава промоутерской компании "Мир бокса", которая представляет интересы боксёра Александра Поветкина, решил уговорить его уйти с профессионального ринга. Об этом Андрей Рябинский написал в "Твиттере" после того, как российский боец уступил Диллиану Уайту техническим нокаутом.

"Я думаю, это последний бой. Буду уговаривать Сашу завершить карьеру", — написал Рябинский.

Сейчас в активе Поветкина 36 побед, 25 из них нокаутом, а также три поражения и одна ничья. В команде боксёра уже заявили, что он обдумает вариант завершения карьеры после поражения от Диллиана Уайта. В интервью ТАСС там добавили, что примут любое его решение.

Отметим, что в четвёртом раунде Уайт провёл мощную атаку, и Поветкин оказался на ринге за 40 секунд до гонга. В итоге судья принял решение остановить бой, что означало поражение для российского бойца.

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