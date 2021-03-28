Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Провалилась очередная попытка сдвинуть перекрывшее Суэцкий канал судно

Администрация канала рассчитывала, что поможет прилив.

28 марта 2021, 00:10
<p>Фото © Администрация Суэцкого канала</p>

Фото © Администрация Суэцкого канала

Предпринятая этой ночью очередная попытка сдвинуть перекрывшее Суэцкий канал судно провалилась. Огромный контейнеровоз Ever Given по-прежнему находится на своём месте. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в администрации канала.

Снять судно с мели хотели во время прилива. Была надежда на успех, поскольку благодаря поднятию грунта экскаваторами судно стало поддаваться буксирам. Теперь же надежда на следующий прилив. До него запланированы новые дноуглубительные работы. В администрации отмечают, что в ситуации "есть позитивные признаки".

321 судно застряло в очереди на проход через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза

321 судно застряло в очереди на проход через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза

Ранее Лайф писал, что водная артерия была заблокирована 23 марта. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, а ширина — 59. 27 марта контейнеровоз впервые удалось немного сдвинуть с места. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала к России не поступало.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1