Провалилась очередная попытка сдвинуть перекрывшее Суэцкий канал судно

Предпринятая этой ночью очередная попытка сдвинуть перекрывшее Суэцкий канал судно провалилась. Огромный контейнеровоз Ever Given по-прежнему находится на своём месте. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в администрации канала.

Снять судно с мели хотели во время прилива. Была надежда на успех, поскольку благодаря поднятию грунта экскаваторами судно стало поддаваться буксирам. Теперь же надежда на следующий прилив. До него запланированы новые дноуглубительные работы. В администрации отмечают, что в ситуации "есть позитивные признаки".