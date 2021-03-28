Провалилась очередная попытка сдвинуть перекрывшее Суэцкий канал судно
Администрация канала рассчитывала, что поможет прилив.
Фото © Администрация Суэцкого канала
Предпринятая этой ночью очередная попытка сдвинуть перекрывшее Суэцкий канал судно провалилась. Огромный контейнеровоз Ever Given по-прежнему находится на своём месте. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в администрации канала.
Снять судно с мели хотели во время прилива. Была надежда на успех, поскольку благодаря поднятию грунта экскаваторами судно стало поддаваться буксирам. Теперь же надежда на следующий прилив. До него запланированы новые дноуглубительные работы. В администрации отмечают, что в ситуации "есть позитивные признаки".
Ранее Лайф писал, что водная артерия была заблокирована 23 марта. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, а ширина — 59. 27 марта контейнеровоз впервые удалось немного сдвинуть с места. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала к России не поступало.
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