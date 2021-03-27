На Сахалине лихач без прав протаранил несколько машин
Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Фото © sakhalin.info
В Южно-Сахалинске водитель иномарки на большой скорости врезался в припаркованные во дворе многоквартирного дома машины. Инцидент, как сообщают местные СМИ, произошёл во дворе дома № 47 по улице Сахалинской.
В Южно-Сахалинске иномарка протаранила припаркованные во дворе жилого дома машины. Видео © sakhalin.info
По данным "Сахалин.инфо", водитель был без прав, документов на машину и страховки. Повреждения получили как минимум шесть машин, стоящих во дворе. Примечательно, что автомобиль виновника зарегистрирован в Киргизии.
Ранее двух студентов нашли мёртвыми в общежитии Сахалинского государственного университета. По предварительной версии, молодые люди погибли от удара током. Инцидент уже привёл к массовым проверкам социальных объектов регионального значения на Сахалине.
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