Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Сахалине лихач без прав протаранил несколько машин

Только по счастливой случайности никто не пострадал.

27 марта 2021, 23:44
<p>Фото © sakhalin.info</p>

Фото © sakhalin.info

В Южно-Сахалинске водитель иномарки на большой скорости врезался в припаркованные во дворе многоквартирного дома машины. Инцидент, как сообщают местные СМИ, произошёл во дворе дома № 47 по улице Сахалинской.

В Южно-Сахалинске иномарка протаранила припаркованные во дворе жилого дома машины. Видео © sakhalin.info

По данным "Сахалин.инфо", водитель был без прав, документов на машину и страховки. Повреждения получили как минимум шесть машин, стоящих во дворе. Примечательно, что автомобиль виновника зарегистрирован в Киргизии.

На Сахалине собака покалечила девятилетнюю девочку в центре города

На Сахалине собака покалечила девятилетнюю девочку в центре города

Ранее двух студентов нашли мёртвыми в общежитии Сахалинского государственного университета. По предварительной версии, молодые люди погибли от удара током. Инцидент уже привёл к массовым проверкам социальных объектов регионального значения на Сахалине.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1