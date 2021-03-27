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Поветкин уступил британцу Уайту в главном реванше года

Матч был остановлен решением судьи в четвёртом раунде.

27 марта 2021, 23:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM8IUglhLFx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">matchroomboxing</a></p>

Фото © Instagram / matchroomboxing

Российский боксёр Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в главном реванше года, который прошёл в Гибралтаре, и потерял временный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе.

Бой начался около двух часов ночи по московскому времени. В первых двух раундах Русский Витязь мог не один раз упасть и был близок к этому. Впрочем, и сам Поветкин старался отвечать и провёл серию атак в конце второго раунда.

Однако бой закончился совсем скоро после этого. В четвёртом раунде Уайт провёл мощную атаку, и Поветкин оказался на ринге за 40 секунд до гонга. В итоге судья принял решение остановить бой, что означало поражение для российского бойца.

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Напомним, что в первом поединке между Поветкиным и Уайтом в 2020 году победу одержал Русский Витязь после того, как сумел эффектно нокаутировать британца.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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