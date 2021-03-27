Поветкин уступил британцу Уайту в главном реванше года
Матч был остановлен решением судьи в четвёртом раунде.
Фото © Instagram / matchroomboxing
Российский боксёр Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в главном реванше года, который прошёл в Гибралтаре, и потерял временный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе.
DYNAMITE 🧨💥🥊— World Boxing Council (@WBCBoxing) March 27, 2021
📹 @DAZNBoxingpic.twitter.com/Uy8yZn5vgY
Бой начался около двух часов ночи по московскому времени. В первых двух раундах Русский Витязь мог не один раз упасть и был близок к этому. Впрочем, и сам Поветкин старался отвечать и провёл серию атак в конце второго раунда.
Primer round y ya estaban soltando los guantes CON TODO 💥— World Boxing Council en Español (@wbcboxeo) March 27, 2021
vía @DAZNBoxingpic.twitter.com/RWFQrDezQy
Однако бой закончился совсем скоро после этого. В четвёртом раунде Уайт провёл мощную атаку, и Поветкин оказался на ринге за 40 секунд до гонга. В итоге судья принял решение остановить бой, что означало поражение для российского бойца.
Напомним, что в первом поединке между Поветкиным и Уайтом в 2020 году победу одержал Русский Витязь после того, как сумел эффектно нокаутировать британца.
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