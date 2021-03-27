Поветкин уступил британцу Уайту в главном реванше года

Российский боксёр Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в главном реванше года, который прошёл в Гибралтаре, и потерял временный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе.

Бой начался около двух часов ночи по московскому времени. В первых двух раундах Русский Витязь мог не один раз упасть и был близок к этому. Впрочем, и сам Поветкин старался отвечать и провёл серию атак в конце второго раунда.

Primer round y ya estaban soltando los guantes CON TODO 💥



vía @DAZNBoxingpic.twitter.com/RWFQrDezQy — World Boxing Council en Español (@wbcboxeo) March 27, 2021

Однако бой закончился совсем скоро после этого. В четвёртом раунде Уайт провёл мощную атаку, и Поветкин оказался на ринге за 40 секунд до гонга. В итоге судья принял решение остановить бой, что означало поражение для российского бойца.

Напомним, что в первом поединке между Поветкиным и Уайтом в 2020 году победу одержал Русский Витязь после того, как сумел эффектно нокаутировать британца.

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