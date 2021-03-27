Фигуристы Синицина и Кацалапов принесли России первое за 12 лет золото ЧМ в танцах на льду

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами мира в соревновании танцевальных пар. Воспитанники Александра Жулина бесподобно откатали свой произвольный танец, который не смог оставить равнодушными не только зрителей, но и судей. Итоговые 221,17 балла принесли России первое за 12 лет золото чемпионата мира в танцах на льду. Серебро у американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71 балла), а бронзу в Канаду увозят Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35 балла).

Александра Степанова и Иван Букин выступили без единой ошибки, а лёд покидали под крики "Молодцы!" от немногочисленной группы поддержки в зале. По сумме двух видов они набрали 208,77 балла и оказались на пятой строчке.

Ещё один наш дуэт — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — свой произвольный танец откатали чисто, но не сумели выйти на промежуточное первое место. Ближайшим конкурентам они уступили лишь шесть сотых. В итоге — десятая строчка.

В очередной раз результат выступления наших спортсменов принёс России максимальную квоту на Олимпиаде в Пекине. На Играх 2022 года от нашей страны смогут выступить сразу три пары.

По итогам чемпионата наша сборная завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Чемпионат мира 2021 Танцы на льду 1. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) — 221,17 балла 2. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США) — 214,71 балла 3. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — 214,35 балла ... 5. Александра Степанова и Иван Букин (Россия) — 208,77 балла ... 10. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (Россия) — 188,45 балла

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