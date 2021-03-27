"Сегодня играли друг за друга": Дзюба дал оценку матчу сборной со словенцами

Сегодня команда победила в отборе ЧМ-2022 со счётом 2:1.

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба отметил сплочённость и самоотдачу наших спортсменов в матче отборочного турнира чемпионата мира с командой Словении.

Сегодня в Сочи сборная России обыграла команду Словении со счётом 2:1. При этом оба мяча в ворота гостей забил Дзюба.

"Мы сегодня играли друг за друга, мы очень дружны, сплочены, и у нас потрясающий коллектив. Для меня самое прекрасное, когда ложатся под мячи, как в хоккее под шайбу, и вот за счёт этих вещей мы побеждаем таких мастеров, как Йосип Иличич", — сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер".

Как отметил спортсмен, сборная Словении — очень крепкая и сильная команда, ни в чём не уступающая российской. Однако наши футболисты понимали, что дома нужно побеждать любой ценой, поскольку в будущем предстоит играть на выезде. Вместе с тем Дзюба признался, что в сегодняшнем матче его очень впечатлил словенец Йосип Иличич, на которого "смотришь и получаешь удовольствие". По словам Дзюбы, такое же удовольствие он получал в своё время от игры Луки Модрича в четвертьфинале чемпионата мира. Приятно "победить такую команду и забить Яну Облаку — это дорогого стоит", подчеркнул капитан российской сборной.

"Для меня играть за сборную — это непередаваемые эмоции. Столько волнения, адреналина, я отдаюсь процессу полностью. Много недоброжелателей вокруг нас, и мы счастливы, что победили такую крепкую команду. Главное только, чтобы не начали говорить, что словенцы "ни о чём", — поделился Дзюба.

В следующем матче отборочного турнира ЧМ-2022, который состоится 30 марта, сборная России на выезде сыграет с командой Словакии. В связи с этим футболист отметил, что победа над словенцами обесценится, если матч со словаками будет проигран.