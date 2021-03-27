"Сегодня играли друг за друга": Дзюба дал оценку матчу сборной со словенцами
Артём Дзюба. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Сегодня команда победила в отборе ЧМ-2022 со счётом 2:1.
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба отметил сплочённость и самоотдачу наших спортсменов в матче отборочного турнира чемпионата мира с командой Словении.
Сегодня в Сочи сборная России обыграла команду Словении со счётом 2:1. При этом оба мяча в ворота гостей забил Дзюба.
"Мы сегодня играли друг за друга, мы очень дружны, сплочены, и у нас потрясающий коллектив. Для меня самое прекрасное, когда ложатся под мячи, как в хоккее под шайбу, и вот за счёт этих вещей мы побеждаем таких мастеров, как Йосип Иличич", — сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер".
Как отметил спортсмен, сборная Словении — очень крепкая и сильная команда, ни в чём не уступающая российской. Однако наши футболисты понимали, что дома нужно побеждать любой ценой, поскольку в будущем предстоит играть на выезде. Вместе с тем Дзюба признался, что в сегодняшнем матче его очень впечатлил словенец Йосип Иличич, на которого "смотришь и получаешь удовольствие". По словам Дзюбы, такое же удовольствие он получал в своё время от игры Луки Модрича в четвертьфинале чемпионата мира. Приятно "победить такую команду и забить Яну Облаку — это дорогого стоит", подчеркнул капитан российской сборной.
"Для меня играть за сборную — это непередаваемые эмоции. Столько волнения, адреналина, я отдаюсь процессу полностью. Много недоброжелателей вокруг нас, и мы счастливы, что победили такую крепкую команду. Главное только, чтобы не начали говорить, что словенцы "ни о чём", — поделился Дзюба.
В следующем матче отборочного турнира ЧМ-2022, который состоится 30 марта, сборная России на выезде сыграет с командой Словакии. В связи с этим футболист отметил, что победа над словенцами обесценится, если матч со словаками будет проигран.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча второго тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором наша команда обыграла Словению. Наставник отметил, что этот поединок имел большое значение.