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Российским одиночникам предстоит подтвердить максимальную квоту на Олимпиаду

Для этого необходимо успешно выступить на турнире в Германии, который пройдёт в сентябре.

27 марта 2021, 17:17
<p>Михаил Коляда. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Михаил Коляда. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что нашим спортсменам предстоит подтвердить третью олимпийскую квоту на турнире в немецком Оберстдорфе.

"Мы получили три квоты на чемпионат мира следующего года. На Олимпиаде будет возможность использования третьей квоты, если мы её завоюем на Nebelhorn Trophy", — пояснил Коган в беседе с ТАСС, добавив, что пока ещё не решено, кто именно из фигуристов туда поедет.

Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ

Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях мужчин-одиночников Михаил Коляда занял пятое место, а Евгений Семененко — восьмое. Однако этот результат не даёт право России делегировать трёх представителей на Олимпиаде.

Так, третью квоту нужно будет подтвердить на официальном олимпийском отборочном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Отмечается, что соревнования пройдут с 22 по 25 сентября текущего года.

Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ

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Напомним, что весь пьедестал ЧМ по фигурному катанию по итогам женского одиночного турнира стал российским. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а замкнула тройку призёров Александра Трусова.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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