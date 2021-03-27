Российским одиночникам предстоит подтвердить максимальную квоту на Олимпиаду

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что нашим спортсменам предстоит подтвердить третью олимпийскую квоту на турнире в немецком Оберстдорфе.

"Мы получили три квоты на чемпионат мира следующего года. На Олимпиаде будет возможность использования третьей квоты, если мы её завоюем на Nebelhorn Trophy", — пояснил Коган в беседе с ТАСС, добавив, что пока ещё не решено, кто именно из фигуристов туда поедет.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях мужчин-одиночников Михаил Коляда занял пятое место, а Евгений Семененко — восьмое. Однако этот результат не даёт право России делегировать трёх представителей на Олимпиаде.

Так, третью квоту нужно будет подтвердить на официальном олимпийском отборочном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Отмечается, что соревнования пройдут с 22 по 25 сентября текущего года.

Напомним, что весь пьедестал ЧМ по фигурному катанию по итогам женского одиночного турнира стал российским. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а замкнула тройку призёров Александра Трусова.

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