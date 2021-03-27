Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ
Свой триумф она назвала лучшим подарком на день рождения.
Анна Щербакова. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Новоиспечённая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что ей не хватало гимна и флага России на церемонии награждения.
"Да, непривычно без гимна, но что есть, то есть. До награждения об этом не задумывалась. Но всё-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага", — приводит её слова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Победу же спортсменка, которой 28 марта исполнится 17 лет, назвала неожиданным и лучшим подарком на день рождения, который она даже не могла загадывать.
"Очень хотелось, чтобы в этот день я не грузилась своими ошибками, а только радовалась", — заметила Щербакова.
Напомним, весь пьедестал по итогам женского одиночного турнира стал российским. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а замкнула тройку призёров Александра Трусова.
Выбор редакции
Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ
"Ракета", "императрица" и "королева": как наши фигуристки сотворили чудо в Стокгольме
Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжам
Жестоко избитая сверстницами школьница из Приморья оказалась инвалидом детства
Закрутившая роман с 13-летним тиктокером 8-летняя блогерша из Киева пожаловалась на тяжёлое прошлое
Комментариев: 0