Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ

Новоиспечённая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что ей не хватало гимна и флага России на церемонии награждения.

"Да, непривычно без гимна, но что есть, то есть. До награждения об этом не задумывалась. Но всё-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага", — приводит её слова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Победу же спортсменка, которой 28 марта исполнится 17 лет, назвала неожиданным и лучшим подарком на день рождения, который она даже не могла загадывать.

"Очень хотелось, чтобы в этот день я не грузилась своими ошибками, а только радовалась", — заметила Щербакова.

Напомним, весь пьедестал по итогам женского одиночного турнира стал российским. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а замкнула тройку призёров Александра Трусова.

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