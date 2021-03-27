Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ
Общий призовой фонд турнира составил 66,2 миллиона рублей.
Фото © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund
Победившая на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме россиянка Анна Щербакова получит 4,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Международного союза конькобежцев. Отмечается, что общий призовой фонд турнира составляет 868 тысяч долларов (66,2 миллиона рублей).
Так, Елизавета Туктамышева, которая завоевала серебро, заработала 3,6 миллиона рублей. А Александра Трусова за бронзовую медаль получит 2,5 миллиона рублей. Общий призовой фонд одиночных соревнований у женщин на ЧМ составил 13,9 миллиона рублей и почти весь достался россиянкам.
Напомним, что фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на ЧМ. Во время выступления Щербакова упала, но в целом её номер был идеальным и она набрала максимальное количество баллов. Также судей покорил прогресс Трусовой, которая смогла с 12 места в короткой программе подняться на третье место.
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