Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ

Победившая на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме россиянка Анна Щербакова получит 4,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Международного союза конькобежцев. Отмечается, что общий призовой фонд турнира составляет 868 тысяч долларов (66,2 миллиона рублей).

Так, Елизавета Туктамышева, которая завоевала серебро, заработала 3,6 миллиона рублей. А Александра Трусова за бронзовую медаль получит 2,5 миллиона рублей. Общий призовой фонд одиночных соревнований у женщин на ЧМ составил 13,9 миллиона рублей и почти весь достался россиянкам.

Напомним, что фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на ЧМ. Во время выступления Щербакова упала, но в целом её номер был идеальным и она набрала максимальное количество баллов. Также судей покорил прогресс Трусовой, которая смогла с 12 места в короткой программе подняться на третье место.

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