Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ

Общий призовой фонд турнира составил 66,2 миллиона рублей.

27 марта 2021, 10:13
<p>Фото © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund</p>

Фото © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund

Победившая на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме россиянка Анна Щербакова получит 4,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Международного союза конькобежцев. Отмечается, что общий призовой фонд турнира составляет 868 тысяч долларов (66,2 миллиона рублей).

Так, Елизавета Туктамышева, которая завоевала серебро, заработала 3,6 миллиона рублей. А Александра Трусова за бронзовую медаль получит 2,5 миллиона рублей. Общий призовой фонд одиночных соревнований у женщин на ЧМ составил 13,9 миллиона рублей и почти весь достался россиянкам.

"Ракета", "императрица" и "королева": как наши фигуристки сотворили чудо в Стокгольме

"Ракета", "императрица" и "королева": как наши фигуристки сотворили чудо в Стокгольме

Напомним, что фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на ЧМ. Во время выступления Щербакова упала, но в целом её номер был идеальным и она набрала максимальное количество баллов. Также судей покорил прогресс Трусовой, которая смогла с 12 места в короткой программе подняться на третье место.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжам

сегодня в 10:26

Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ

сегодня в 10:47

Овечкин сделал очередной дубль и признан первой звездой дня в НХЛ

сегодня в 07:30

Закрутившая роман с 13-летним тиктокером 8-летняя блогерша из Киева пожаловалась на тяжёлое прошлое

сегодня в 11:00

Судьба британской короны: кому не светит престол после рождения нового правнука

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1