Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Отец Фриске упрекнул возлюбленную Шепелева после рождения ребёнка

Мужчина возмущён тем, что ему запрещают видеться со своим внуком.

27 марта 2021, 09:57
<p>Владимир Фриске. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Владимир Фриске. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Отец российской певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал новость о том, что в семье бывшего зятя Дмитрия Шепелева родился второй ребёнок. Напомним, вместе с супругой Екатериной Тулуповой телеведущий воспитывает семилетнего Платона, появившегося на свет в отношениях с Фриске.

"Шепелев никогда не позволит мне общаться с внуком. А если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо", — приводит слова Владимира Фриске Teleprogramma.pro.

Дедушка Платона полагает, что Шепелев сделает всё, чтобы ему было плохо, однако мужчина не собирается сдаваться и будет бороться за внука.

"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына

"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына

Ранее Дмитрий Шепелев призвал подписчиков не напоминать о Жанне Фриске. Сейчас он со своей избранницей воспитывает Платона и его ровесницу Ладу — дочь Екатерины от первого брака.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына

вчера в 12:02

"Прекратите!" Шепелев призвал подписчиков не напоминать о Фриске

11 марта, 16:24

Стала известна дата похорон утонувшего в Москве-реке экс-басиста группы "Звуки Му" Липницкого

сегодня в 10:50

Закрутившая роман с 13-летним тиктокером 8-летняя блогерша из Киева пожаловалась на тяжёлое прошлое

сегодня в 11:00

Судьба британской короны: кому не светит престол после рождения нового правнука

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1