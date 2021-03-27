Отец Фриске упрекнул возлюбленную Шепелева после рождения ребёнка

Отец российской певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал новость о том, что в семье бывшего зятя Дмитрия Шепелева родился второй ребёнок. Напомним, вместе с супругой Екатериной Тулуповой телеведущий воспитывает семилетнего Платона, появившегося на свет в отношениях с Фриске.

"Шепелев никогда не позволит мне общаться с внуком. А если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо", — приводит слова Владимира Фриске Teleprogramma.pro.

Дедушка Платона полагает, что Шепелев сделает всё, чтобы ему было плохо, однако мужчина не собирается сдаваться и будет бороться за внука.

Ранее Дмитрий Шепелев призвал подписчиков не напоминать о Жанне Фриске. Сейчас он со своей избранницей воспитывает Платона и его ровесницу Ладу — дочь Екатерины от первого брака.

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