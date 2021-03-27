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Водолазы нашли тело музыканта Липницкого, утонувшего в Москве-реке

На поиски специалисты потратили около 20 часов.

27 марта 2021, 09:26
<p>Фото © <a href="https://www.5-tv.ru/news/337163/foto-vodolazy-nasli-telo-aleksandra-lipnickogo-vmoskvereke/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пятый канал</a></p>

Фото © Пятый канал

Как стало известно Лайфу, водолазы обнаружили тело экс-участника группы "Звуки Му" Александра Липницкого в Москве-реке. Его подняли на поверхность в 12:10 мск.

Это произошло спустя два дня после трагедии. Чтобы найти тело Липницкого, специалистам понадобилось около 20 часов.

Лайф публикует видео с места на Москве-реке, где утонул музыкант Липницкий

Лайф публикует видео с места на Москве-реке, где утонул музыкант Липницкий

Напомним, 25 марта в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье музыкант Александр Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет.

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Артемий Троицкий раскрыл причины гибели экс-басиста группы "Звуки Му" Липницкого

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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