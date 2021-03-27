Водолазы нашли тело музыканта Липницкого, утонувшего в Москве-реке
На поиски специалисты потратили около 20 часов.
Фото © Пятый канал
Как стало известно Лайфу, водолазы обнаружили тело экс-участника группы "Звуки Му" Александра Липницкого в Москве-реке. Его подняли на поверхность в 12:10 мск.
Это произошло спустя два дня после трагедии. Чтобы найти тело Липницкого, специалистам понадобилось около 20 часов.
Напомним, 25 марта в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье музыкант Александр Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет.
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