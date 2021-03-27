В Калининграде бойцовая собака напала на ребёнка и разодрала ему ногу
Пёс был без намордника.
Фото © Telegram / "Калининград № 1"
В Калининграде собака бойцовой породы напала на детей прямо на улице. Об этом сообщает телеграм-канал "Калининград № 1".
Отмечается, что инцидент произошёл в СНТ "Вишнёвый сад". Дети катались на велосипедах, когда из двора выбежал пёс без намордника и напал на них. При этом хозяйка животного никак не отреагировала на происходящее.
Один мальчик пострадал, он отделался кровавыми царапинами на ноге, его отвезли в больницу.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине собака покалечила девятилетнюю девочку в центре города. У ребёнка рваные раны на голове. Делом занялась прокуратура.
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