Заблокировавший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз удалось сдвинуть с места

Гигантский контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по Суэцкому каналу, впервые удалось немного сдвинуть с места. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, это произошло после того, как с места происшествия вывезли около 20 тысяч тонн песка. Сообщается, что попытки освободить проход по Суэцкому каналу продолжатся. Если все усилия потерпят неудачу, ВМС США готовы направить помощь.

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.

Между тем аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.

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