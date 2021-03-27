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Заблокировавший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз удалось сдвинуть с места

Направить в регион помощь готовы ВМС США.

27 марта 2021, 09:14
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Гигантский контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по Суэцкому каналу, впервые удалось немного сдвинуть с места. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, это произошло после того, как с места происшествия вывезли около 20 тысяч тонн песка. Сообщается, что попытки освободить проход по Суэцкому каналу продолжатся. Если все усилия потерпят неудачу, ВМС США готовы направить помощь.

"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза

"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.

Reuters сообщил о провале попытки снять с мели судно в Суэцком канале

Reuters сообщил о провале попытки снять с мели судно в Суэцком канале

Между тем аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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