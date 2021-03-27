Безруков оценил перформанс "окровавленной" французской актрисы на кинопремии "Сезар"
Артист отметил, что в России вряд ли возможно подобное.
Скриншот © LIFE
Безруков оценил перформанс "окровавленной" французской актрисы на кинопремии "Сезар". Видео © LIFE
Известный российский актёр Сергей Безруков оценил перформанс французской артистки Корины Масьеро, которая разделась на сцене во время вручения кинопремии "Сезар", отметив, что она таким образом просто старалась привлечь внимание к довольно серьёзной проблеме. Таким мнением народный артист РФ поделился с ведущими шоу "Дайте сказать!".
"Человек высказывает своё мнение. Если он никак иначе не может привлечь к себе внимание, к той проблеме, о которой заявляет, вот она разделась, кто-то по-другому. <...> Я думаю, это было не ради того, чтобы оголиться, а чтобы привлечь внимание. Она хочет заявить об этой проблеме. Вот и всё. Ну как осуждать её за то, что она привлекла внимание, ведь проблема, о которой она говорит, довольно серьёзная", — сказал Безруков, отметив, что актриса своим перформансом показала то, что переживают художники, лишённые работы.
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По его словам, в России нет такой проблемы и артисты будут раздеваться только в сериалах на платформах, где это возможно, или на центральных каналах, но дозированно.
Полное интервью с Сергеем Безруковым смотрите в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" на "Ютубе".
Ранее Лайф рассказывал, что Сергей Безруков пожаловался на нехватку денег из-за ипотеки. Артист признался, что был противником съёмок в рекламе, но сейчас рассматривает и эти предложения.
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