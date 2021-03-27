Безруков оценил перформанс "окровавленной" французской актрисы на кинопремии "Сезар"

"Человек высказывает своё мнение. Если он никак иначе не может привлечь к себе внимание, к той проблеме, о которой заявляет, вот она разделась, кто-то по-другому. <...> Я думаю, это было не ради того, чтобы оголиться, а чтобы привлечь внимание. Она хочет заявить об этой проблеме. Вот и всё. Ну как осуждать её за то, что она привлекла внимание, ведь проблема, о которой она говорит, довольно серьёзная", — сказал Безруков, отметив, что актриса своим перформансом показала то, что переживают художники, лишённые работы.