Москвич зарезал таксиста из-за разногласий по оплате поездки

Столичные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве таксиста. Как сообщает ГСУ СКР по Москве, в отношении него возбудили уголовное дело.

Согласно данным следствия, кровавая расправа произошла 26 марта. В автомобиле, припаркованном около одного из домов по Саратовскому проезду, было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти. Позже правоохранители установили, что он работал таксистом и в тот день выполнял один из заказов.

По подозрению в убийстве задержали молодого человека 2002 года рождения. На допросе парень признал свою вину. По его словам, конфликт с таксистом произошёл из-за разногласий по оплате поездки.

"В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции и будет передан в следственные органы для принятия процессуального решения", — добавили в СК.

А ранее Лайф сообщал, что в Архангельской области местную королеву красоты нашли обезглавленной. Тело 33-летней Ольги Шляминой нашли в лесополосе недалеко от дома, у женщины осталось двое детей. По подозрению в убийстве был задержан ухажёр Ольги, который, как выяснилось позже, неоднократно поднимал руку на возлюбленную. Мужчине трудно было смириться с вниманием, которое Ольге оказывали другие поклонники, он мог на этой почве с ней расправиться.

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