Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына

О беременности его возлюбленной стало известно только в феврале.

26 марта 2021, 12:02

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками радостной новостью, выложив в "Инстаграм" фото с новорождённым ребёнком. Теперь у семилетнего сына Жанны Фриске появился братик, которого родила архитектор Екатерина Тулупова. С ней Шепелев познакомился благодаря детскому садику, куда ходили их дети. Трогательный снимок ведущий подписал: "Добро пожаловать! ❤️"

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Фото © Instagram / dmitryshepelev

О беременности 37-летней Тулуповой стало известно только в феврале. Чтобы избежать возможных слухов, Шепелев сам рассказал о радостном событии. Сама возлюбленная уже воспитывает дочь от первого брака — ровесницу Платона. Именно благодаря им пара и познакомилась, скрывая свой роман пару лет.

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Тем времен сын Жанны Фриске редко общается с её родственниками по решению отца. Камнем преткновения стал скандал с Русфондом и исчезнувшим 21 млн. Кроме того, перестала видеться с Платоном и его крёстная — Ольга Орлова. Певица даже выступила с заявлением, чтобы ведущий проявил благосклонность. "Он мой крестник, а я не могу с ним видеться уже, наверно, два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными", — сообщила артистка.

"Холостяка" пора закрывать: фаворитка Тимати случайно рассекретила свой роман с оператором

"Холостяка" пора закрывать: фаворитка Тимати случайно рассекретила свой роман с оператором

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хайди Клум выложила селфи без макияжа вместе с 16-летней дочкой, и выглядят они как ровесницы

вчера в 08:15

"Прекратите!" Шепелев призвал подписчиков не напоминать о Фриске

11 марта, 16:24

Полежайкин из "Папиных дочек" раскрыл тайную версию того, почему он сломал ноги и едва выжил

сегодня в 09:54

Закредитованность россиян достигла рекордных 11,7%

сегодня в 12:14

В Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали — видео

сегодня в 12:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1