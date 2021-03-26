"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына
О беременности его возлюбленной стало известно только в феврале.
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками радостной новостью, выложив в "Инстаграм" фото с новорождённым ребёнком. Теперь у семилетнего сына Жанны Фриске появился братик, которого родила архитектор Екатерина Тулупова. С ней Шепелев познакомился благодаря детскому садику, куда ходили их дети. Трогательный снимок ведущий подписал: "Добро пожаловать! ❤️"
О беременности 37-летней Тулуповой стало известно только в феврале. Чтобы избежать возможных слухов, Шепелев сам рассказал о радостном событии. Сама возлюбленная уже воспитывает дочь от первого брака — ровесницу Платона. Именно благодаря им пара и познакомилась, скрывая свой роман пару лет.
Тем времен сын Жанны Фриске редко общается с её родственниками по решению отца. Камнем преткновения стал скандал с Русфондом и исчезнувшим 21 млн. Кроме того, перестала видеться с Платоном и его крёстная — Ольга Орлова. Певица даже выступила с заявлением, чтобы ведущий проявил благосклонность. "Он мой крестник, а я не могу с ним видеться уже, наверно, два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными", — сообщила артистка.
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