"Холостяка" пора закрывать: фаворитка Тимати случайно рассекретила свой роман с оператором

Профессиональная модель из Нижнего Новгорода Катя Голден могла серьёзно претендовать на сердце Тимати из-за своего необычного появления в шоу. Но зрителей восьмого сезона "Холостяка" ждало жестокое разочарование, когда они посмотрели последние сториз 25-летней девушки. Она приехала отдыхать на Мальдивы, и поклонники порадовались за неё, пока не увидели ролик с домиком, в котором будет жить Катя. Ведь в точно таком же домике собрался жить некий Станислав Касатов.

Видео © Instagram / kasatov_movie и katyaa_golden

Станислав — владелец студии видеопроизводства, оператор и режиссёр — приехал на Мальдивы и сразу поделился небольшим рум-туром, показав двуспальную кровать, оранжевые панно на стене, веранду с яркими шезлонгами и спуск в море. Точно такая же картина ждала подписчиков и Кати Голден, что, разумеется, вызвало подозрения и слухи о романе. Однако молодые люди никак этот момент не прокомментировали.

Фото © Instagram / kasatov_movie и katyaa_golden

Катя запомнилась зрителям восьмого сезона "Холостяка", когда прибыла на встречу с Тимати в спортивном костюме и без макияжа. Девушка прилетела со съёмок из США, где жила уже пять лет, и не успела спуститься с трапа, как её забрали на запись шоу. Тимати подарил ей платье и дал время привести себя в порядок, чтобы она не чувствовала себя неуверенно на фоне других девушек.

Фото © Instagram / kasatov_movie и katyaa_golden