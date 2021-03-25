Фанаты не узнали 81-летнюю Тину Тёрнер на редком фото после того, как она пережила рак и суицид сына

Время не щадит никого, но из Тины Тёрнер оно уже сделало легенду и королеву рок-н-ролла. Однако за последние несколько лет ей пришлось немало пережить. Исполнительница хитов The Best и We Don’t Need Another Hero перенесла инсульт, пересадку почки и прошла через битву с раком. А ещё похоронила сына — тот покончил с собой. И теперь звезда рискнула показать, как она выглядит после всех своих испытаний.

Фото © Instagram / tinaturner

В своём инстаграме королева рок-н-ролла анонсировала выход документального фильма "Тина" и поделилась фото, на котором предстала перед большим экраном в гостиной. Учитывая, что аккаунт звезды обновляется крайне редко, этот кадр стал настоящим подарком для поклонников.

Я так рада поделиться с вами этим фильмом — просмотр концертных сцен заставил меня заново пережить некоторые из моментов моей жизни, которыми я больше всего горжусь. Мне пришлось подпевать и танцевать в гостиной! Тина Тёрнер

Тина Тёрнер в 2019 году. Фото © Evan Agostini / Invision / AP

Однако пользователи не могли не заметить перемены, которые произошли с певицей. Ещё пару лет назад Тине удавалось выглядеть цветущей женщиной с формами. Однако на редком новом фото артистка предстала заметно похудевшей и с изменившимся лицом. Хотя поза всё равно выдавала в ней бойца. Тем не менее некоторые юзеры отказывались верить, что женщина на фото — их любимица. Но самые преданные фанаты встали на её защиту, ведь они никогда не спутают её ни с кем другим.

Величайшая женщина всех времён leontiensylviana

Фото © Instagram / tinaturner

Я люблю тебя, моя королева!!!! Спасибо, что принесла в мою жизнь бесстрашие и радость michellerenee521

Увеличьте картинку — это не Тина Debbiekillman

Это явно Тина Тёрнер. Кажется, на ней нет макияжа... Но в 81 год она выглядит фантастически NLJT

Ранее 81-летняя американская певица, актриса, обладательница восьми премий "Грэмми" попрощалась с поклонниками и объявила о завершении карьеры. Она отметила, что гордится тем, что люди восхищаются ею и её творчеством. "Люди говорят, что жизнь, которую я прожила, и выступления, которые я давала, достойны восхищения. И да, я должна гордиться этим. И я горжусь", — заявила звезда.

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