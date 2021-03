Фанаты не узнали 81-летнюю Тину Тёрнер на редком фото после того, как она пережила рак и суицид сына

Время не щадит никого, но из Тины Тёрнер оно уже сделало легенду и королеву рок-н-ролла. Однако за последние несколько лет ей пришлось немало пережить. Исполнительница хитов The Best и We Don’t Need Another Hero перенесла инсульт, пересадку почки и прошла через битву с раком. А ещё похоронила сына — тот покончил с собой. И теперь звезда рискнула показать, как она выглядит после всех своих испытаний.