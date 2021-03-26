Полежайкин из "Папиных дочек" раскрыл тайную версию того, почему он сломал ноги и едва выжил

Летом 2020 года звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков едва выжил, упав с 12-метровой высоты. Он получил 22 компрессионных перелома обеих ног и до сих пор вынужден ходить на костылях. Тогда он написал, что хотел сделать несколько красивых кадров Твери и сорвался. И если раньше это рассматривалось как несчастный случай, то теперь актёр решил раскрыть, из-за кого он мог пострадать на самом деле.

Скриншот © YouTube / Первый канал

В эфире программы "На самом деле" Казаков рискнул озвучить версию, которая раньше держалась в тайне. Парня пытались убить, так как пожарная лестница, по которой он поднимался на здание, была подпилена. Таким образом с ним мог поквитаться муж его бывшей девушки Виталий Елесов, который думает, что актёр — отец его дочери.

Фото © Instagram / kazakovfly

Виталий решил с чего-то, что его дочь — моя. Такое бывает, видимо, у некоторых в голове, я не знаю Михаил Казаков

За полтора месяца до падения, актёр стал встречать Виталия в разных местах, в том числе у своего дома, хотя до этого не видел его несколько лет. А после происшествия начал получать на почту письма с угрозами. "Я тебе ноги переломал, а теперь сломаю позвоночник", — гласило одно из них.

Скриншот © YouTube / Первый канал

Как выяснилось, Юлия и Михаил периодически продолжали общаться даже после того, как обзавелись семьями. По словам актёра, это были дружеские отношения. Однако Виталий видел эту картину по-другому.

Для него жизнь — кино, для меня — нет. <...> Юля рассказывала, что когда-то давно была девушкой Михаила. Я добивался её продолжительное время, но она согласилась выйти за меня замуж, когда женился Михаил. Я связываю эти события Виталий Елесов

Скриншот © YouTube / Первый канал

Однако этот хитросплетённый клубок отношений помог распутать детектор лжи. Согласно ему, отец девочки — всё же Виталий, и он не имеет отношения к падению Михаила. Однако мужчина отметил, что хотел бы быть причастен к происшествию.

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