Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжам

Обладатель Кубка мира по лыжам Александр Большунов стал чемпионом России в спринте. Соревнования проходят в Тюмени.

По ходу дистанции Большунов сумел сделать комфортный задел и спокойно финишировал. Вторым стал Александр Терентьев, а бронзу взял Евгений Белов.

В аналогичной дисциплине у женщин победу отпраздновала Наталья Непряева. Следом за ней финишировали Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Добавим, что лыжный чемпионат России проходит в эти дни в комплексе "Жемчужина Сибири" в Тюмени.

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