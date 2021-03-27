Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжам
Золотую медаль в аналогичной дисциплине у женщин забрала Наталья Непряева.
Фото © EPA / TASS
Обладатель Кубка мира по лыжам Александр Большунов стал чемпионом России в спринте. Соревнования проходят в Тюмени.
По ходу дистанции Большунов сумел сделать комфортный задел и спокойно финишировал. Вторым стал Александр Терентьев, а бронзу взял Евгений Белов.
В аналогичной дисциплине у женщин победу отпраздновала Наталья Непряева. Следом за ней финишировали Татьяна Сорина и Юлия Ступак.
Добавим, что лыжный чемпионат России проходит в эти дни в комплексе "Жемчужина Сибири" в Тюмени.
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