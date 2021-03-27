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Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжам

Золотую медаль в аналогичной дисциплине у женщин забрала Наталья Непряева.

27 марта 2021, 10:26
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Обладатель Кубка мира по лыжам Александр Большунов стал чемпионом России в спринте. Соревнования проходят в Тюмени.

По ходу дистанции Большунов сумел сделать комфортный задел и спокойно финишировал. Вторым стал Александр Терентьев, а бронзу взял Евгений Белов.

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В аналогичной дисциплине у женщин победу отпраздновала Наталья Непряева. Следом за ней финишировали Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

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Добавим, что лыжный чемпионат России проходит в эти дни в комплексе "Жемчужина Сибири" в Тюмени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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