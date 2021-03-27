Турагенты рассказали, когда выгоднее всего приобретать путёвки на юг России

С наступлением мая начинается сезонное повышение цен на летние путёвки на российские курорты. И выгоднее всего их приобрести до конца апреля. Об этом рассказала руководитель туристической компании "Африка" Наталья Куцевол.

"Те, кто не купил путёвки сейчас, будут подбирать оставшиеся места. А остаются либо слишком дорогие туры, либо имеющие какой-то недостаток", — приводит её слова Ura.ru.

При этом Куцевол заметила, что даже летом выгодные предложения могут найтись, так как люди, исходя из опыта прошлого года, не приобретают путёвки заранее. Однако сейчас отели и авиакомпании предлагают различные скидки на раннее бронирование мест, также не стоит забывать про кешбэк в 20% за путешествия внутри страны, напомнила она.

Повышение спроса на курорты приводит к росту цен на проживание в гостиницах, уточнил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Это, по его мнению, происходит не вполне оправданно, так как уровень сервиса не растёт. Кроме того, после открытия альтернативных зарубежных направлений может произойти обвал цен, заметил эксперт.

Ранее был составлен список стран, куда могут поехать вакцинированные от коронавируса россияне.

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