В центр Минска перед акцией оппозиции стянули военную технику

Перед акцией оппозиции в центр Минска выдвинулась военная техника белорусских силовиков. Видео © Telegram / tutby_official

В Белоруссии перед анонсированной оппозицией и не согласованной с местными властями акцией протеста военная техника силовиков выдвинулась со стороны восточной окраины Минска, где расположены базы ОМОНа и внутренних войск МВД страны, в центр города. Об этом сообщает РИА "Новости". Колонну спецтехники сняли на видео очевидцы, ролики появились в Сети.

На опубликованных кадрах можно заметить автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водомёты и автозаки, которые направляются в Минск в сопровождении автомобилей ГАИ.

Ранее стало известно, что сторонники белорусской оппозиции запланировали возобновление протестных акций на 25 марта. Митинг хотели приурочить ко Дню воли — годовщине образования Белорусской Народной Республики. В связи с этим на площадь Государственного флага в Минске, что неподалёку от резиденции президента Александра Лукашенко, прибыли грузовики с личным составом и автобусы. Также скопления силовиков наблюдаются вдоль улицы Сапёров. Там дежурят усиленные наряды милиции.

Кроме того, как сообщил начальник УСК по Минску Сергей Паско агентству БелТА, ведомство возбудило уголовное дело по факту размещения в телеграм-каналах (в том числе признанных на территории Белоруссии экстремистскими) призывов к участию в несанкционированных акциях 27 марта. Делопроизводство открыто на основании статьи УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. При этом Следственный комитет предупреждает, что граждане, которые последуют опубликованным призывам и примут участие в незаконных массовых мероприятиях, будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

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