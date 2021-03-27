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В центр Минска перед акцией оппозиции стянули военную технику

В числе прочего в колоннах можно наблюдать водомёты и заградительные машины.

27 марта 2021, 10:35
<p>Скриншот © Telegram / <a href="https://t.me/tutby_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tutby_official</a></p>

Скриншот © Telegram / tutby_official

Перед акцией оппозиции в центр Минска выдвинулась военная техника белорусских силовиков. Видео © Telegram / tutby_official

В Белоруссии перед анонсированной оппозицией и не согласованной с местными властями акцией протеста военная техника силовиков выдвинулась со стороны восточной окраины Минска, где расположены базы ОМОНа и внутренних войск МВД страны, в центр города. Об этом сообщает РИА "Новости". Колонну спецтехники сняли на видео очевидцы, ролики появились в Сети.

На опубликованных кадрах можно заметить автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водомёты и автозаки, которые направляются в Минск в сопровождении автомобилей ГАИ.

Ранее стало известно, что сторонники белорусской оппозиции запланировали возобновление протестных акций на 25 марта. Митинг хотели приурочить ко Дню воли — годовщине образования Белорусской Народной Республики. В связи с этим на площадь Государственного флага в Минске, что неподалёку от резиденции президента Александра Лукашенко, прибыли грузовики с личным составом и автобусы. Также скопления силовиков наблюдаются вдоль улицы Сапёров. Там дежурят усиленные наряды милиции.

В ходе протестов в Белоруссии задержано более 200 человек

В ходе протестов в Белоруссии задержано более 200 человек

Кроме того, как сообщил начальник УСК по Минску Сергей Паско агентству БелТА, ведомство возбудило уголовное дело по факту размещения в телеграм-каналах (в том числе признанных на территории Белоруссии экстремистскими) призывов к участию в несанкционированных акциях 27 марта. Делопроизводство открыто на основании статьи УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. При этом Следственный комитет предупреждает, что граждане, которые последуют опубликованным призывам и примут участие в незаконных массовых мероприятиях, будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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