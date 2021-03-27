Американец Чен выиграл ЧМ по фигурному катанию, Коляда — пятый

Американец Нейтан Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию в соревнованиях мужчин-одиночников. 21-летний уроженец Солт-Лейк-Сити сумел безупречно исполнить произвольную программу, которая позволила ему набрать 320,88 балла в сумме и принесла золото. Серебро и бронза у двух представителей Японии — Юмы Кагиямы (291,77) и Юдзуру Ханю (289,18).

Надежда нашей сборной Михаил Коляда по ходу проката допустил несколько ошибок, которые не позволили ему продолжить борьбу за медали. Как итог — 272,04 балла и пятое место.

17-летний дебютант чемпионата мира Евгений Семененко сумел справиться с волнением и прекрасно откатать не только короткую, но и произвольную программу. В итоге он набрал 258,45 балла и остановился на восьмой строчке.

Добавим, что такой результат принёс России максимальную квоту в три человека на следующих Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях мужчин-одиночников.

Чемпионат мира – 2021. Мужчины 1. Нейтан Чен (США) — 320,88 2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77 3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18 ... 5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04 ... 8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45

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