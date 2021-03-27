Коллега Ирины Муравьёвой рассказала, как актриса потеряла ребёнка на съёмках "Карнавала"
Несмотря на трагедию, жизнь и карьера артистки сложились очень удачно.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Народная артистка РФ Ирина Муравьёва во время съёмок фильма "Карнавал" в 1981 году потеряла ребёнка. Об этом рассказала её подруга и коллега по картине Екатерина Жемчужная.
"Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребёнка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: "Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья", — приводит слова Жемчужной "Экспресс-газета".
По словам женщины, незадолго до трагедии Муравьёва просила её погадать по руке, однако та отказалась, предчувствуя беду.
После роли в "Карнавале" к Муравьёвой пришли слава, народная любовь и различные награды. Она прожила в браке с режиссёром Леонидом Эйдлиным более 40 лет и родила двух сыновей — Даниила и Евгения.
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