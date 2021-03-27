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Коллега Ирины Муравьёвой рассказала, как актриса потеряла ребёнка на съёмках "Карнавала"

Несмотря на трагедию, жизнь и карьера артистки сложились очень удачно.

27 марта 2021, 17:09
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Народная артистка РФ Ирина Муравьёва во время съёмок фильма "Карнавал" в 1981 году потеряла ребёнка. Об этом рассказала её подруга и коллега по картине Екатерина Жемчужная.

"Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребёнка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: "Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья", — приводит слова Жемчужной "Экспресс-газета".

По словам женщины, незадолго до трагедии Муравьёва просила её погадать по руке, однако та отказалась, предчувствуя беду.

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После роли в "Карнавале" к Муравьёвой пришли слава, народная любовь и различные награды. Она прожила в браке с режиссёром Леонидом Эйдлиным более 40 лет и родила двух сыновей — Даниила и Евгения.

Ранее Лайф рассказывал, как жительница Пензы родила восьмого ребёнка и чуть не лишилась жизни.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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