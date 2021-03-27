На Урале мужчина разбился насмерть при падении дельталёта
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
Сегодня на Урале полёт на дельталёте закончился гибелью 45-летнего жителя Челябинска. Инцидент произошёл в районе посёлка Александровка Кусинского района. Об этом сообщается на сайте транспортной прокуратуры региона.
"Пилот от полученных травм скончался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — сказано в сообщении ведомства.
В прокуратуре также добавили, что для координации действий правоохранительных органов на место падения дельталёта выехал транспортный прокурор из Златоуста. Кроме того, ведомством организована проверка исполнения действующего законодательства о безопасности полётов.
Ранее Лайф сообщал, что на востоке Китая разбился туристический вертолёт с четырьмя пассажирами. При этом один из участников полёта пропал без вести.
Лента новостей
"Других путей нет": В Киеве призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма
сегодня в 16:55
Президент ОКР — о победе сборной в отборочном матче на ЧМ-2022: Гол словенцев добавил интриги
сегодня в 16:48
"Удаляли шишку": Молодая супруга Диброва рассказала об операции на лице телеведущего
сегодня в 16:38
Выбор редакции
"Спи спокойно, Тимур": В Челябинске простились с погибшим от шайбы хоккеистом молодёжного "Динамо" — видео
"Что это такое?" В США сняли загадочный летательный аппарат
Президент ОКР — о победе сборной в отборочном матче на ЧМ-2022: Гол словенцев добавил интриги
Коллега Ирины Муравьёвой рассказала, как актриса потеряла ребёнка на съёмках "Карнавала"
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин стал 20-м
Комментариев: 0