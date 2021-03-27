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Категорий: 18

На Урале мужчина разбился насмерть при падении дельталёта

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

27 марта 2021, 17:01
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/uraltransprok" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Уральская транспортная прокуратура</a></p>

Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Сегодня на Урале полёт на дельталёте закончился гибелью 45-летнего жителя Челябинска. Инцидент произошёл в районе посёлка Александровка Кусинского района. Об этом сообщается на сайте транспортной прокуратуры региона.

"Пилот от полученных травм скончался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — сказано в сообщении ведомства.

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В прокуратуре также добавили, что для координации действий правоохранительных органов на место падения дельталёта выехал транспортный прокурор из Златоуста. Кроме того, ведомством организована проверка исполнения действующего законодательства о безопасности полётов.

Ранее Лайф сообщал, что на востоке Китая разбился туристический вертолёт с четырьмя пассажирами. При этом один из участников полёта пропал без вести.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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