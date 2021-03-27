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Регион
Опубликовано 27 марта 2021, 17:01

На Урале мужчина разбился насмерть при падении дельталёта

Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Обстоятельства инцидента сейчас уточняют.

Сегодня на Урале полёт на дельталёте закончился гибелью 45-летнего жителя Челябинска. Инцидент произошёл в районе посёлка Александровка Кусинского района. Об этом сообщается на сайте транспортной прокуратуры региона.

"Пилот от полученных травм скончался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — сказано в сообщении ведомства.

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В прокуратуре также добавили, что для координации действий правоохранительных органов на место падения дельталёта выехал транспортный прокурор из Златоуста. Кроме того, ведомством организована проверка исполнения действующего законодательства о безопасности полётов.

Ранее Лайф сообщал, что на востоке Китая разбился туристический вертолёт с четырьмя пассажирами. При этом один из участников полёта пропал без вести.

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Евгения Измайлова
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