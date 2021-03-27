"Удаляли шишку": Молодая супруга Диброва рассказала об операции на лице телеведущего

Телеведущему Дмитрию Диброву пришлось перенести операцию на лице, однако она была лечебной. Об этом рассказала его молодая супруга Полина.

"Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное. Просто надо было удалить это образование", — приводит её слова КП.

Полина Диброва заметила, что это была нестрашная болезнь и сейчас с её мужем уже всё в порядке.

Кроме того, она указала, что телеведущий сам выбирает процедуры красоты, однако не прибегает к подтяжкам и другим косметическим операциям.

Ранее Дмитрий Дибров удивил всех подписчиков новым образом: он сменил причёску и поменял форму очков. Многие отметили, что 61-летний телеведущий по-настоящему помолодел.

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