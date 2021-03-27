Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Удаляли шишку": Молодая супруга Диброва рассказала об операции на лице телеведущего

Она успокоила поклонников, заверив, что сейчас с её мужем всё в порядке.

27 марта 2021, 16:38
<p>Полина и Дмитрий Дибровы. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CHjyTFSnlOu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">polinadibrova</a></p>

Полина и Дмитрий Дибровы. Фото © Instagram / polinadibrova

Телеведущему Дмитрию Диброву пришлось перенести операцию на лице, однако она была лечебной. Об этом рассказала его молодая супруга Полина.

"Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное. Просто надо было удалить это образование", — приводит её слова КП.

Полина Диброва заметила, что это была нестрашная болезнь и сейчас с её мужем уже всё в порядке.

Жена Дмитрия Диброва показала пышную фигуру в бикини, но в итоге девушку затравили за её вес

Жена Дмитрия Диброва показала пышную фигуру в бикини, но в итоге девушку затравили за её вес

Кроме того, она указала, что телеведущий сам выбирает процедуры красоты, однако не прибегает к подтяжкам и другим косметическим операциям.

Ранее Дмитрий Дибров удивил всех подписчиков новым образом: он сменил причёску и поменял форму очков. Многие отметили, что 61-летний телеведущий по-настоящему помолодел.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Собчак — об интервью со скопинским маньяком: Его можно не смотреть

сегодня в 09:09

Жена Дмитрия Диброва показала пышную фигуру в бикини, но в итоге девушку затравили за её вес

2 марта, 11:04

Новоиспечённая супруга Жигунова похвасталась снимком со свадьбы

сегодня в 16:12

"Других путей нет": В Киеве призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма

сегодня в 16:55

Рита Ора после затишья показала фанатам такие откровенные кадры, что ночью им теперь не заснуть

сегодня в 17:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1