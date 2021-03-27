"Удаляли шишку": Молодая супруга Диброва рассказала об операции на лице телеведущего
Она успокоила поклонников, заверив, что сейчас с её мужем всё в порядке.
Полина и Дмитрий Дибровы. Фото © Instagram / polinadibrova
Телеведущему Дмитрию Диброву пришлось перенести операцию на лице, однако она была лечебной. Об этом рассказала его молодая супруга Полина.
"Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное. Просто надо было удалить это образование", — приводит её слова КП.
Полина Диброва заметила, что это была нестрашная болезнь и сейчас с её мужем уже всё в порядке.
Кроме того, она указала, что телеведущий сам выбирает процедуры красоты, однако не прибегает к подтяжкам и другим косметическим операциям.
Ранее Дмитрий Дибров удивил всех подписчиков новым образом: он сменил причёску и поменял форму очков. Многие отметили, что 61-летний телеведущий по-настоящему помолодел.
Выбор редакции
Собчак — об интервью со скопинским маньяком: Его можно не смотреть
Жена Дмитрия Диброва показала пышную фигуру в бикини, но в итоге девушку затравили за её вес
Новоиспечённая супруга Жигунова похвасталась снимком со свадьбы
"Других путей нет": В Киеве призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма
Рита Ора после затишья показала фанатам такие откровенные кадры, что ночью им теперь не заснуть
Комментариев: 0