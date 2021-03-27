В Совфеде и Госдуме оценили планы Крыма подать иски к Украине из-за водной блокады

Запад ещё не созрел для понимания истинного положения дел в России.

Как сообщалось ранее, предварительная сумма убытков экономики Крыма и России от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу составляет полтора триллиона рублей. В связи с этим председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что к середине текущего года планируется подать иск в суд о водной блокаде полуострова Украиной. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, а также депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с телеканалом RT прокомментировали намерения крымских властей.

Так, Цеков выразил уверенность в положительных судебных перспективах таких исков в случае их подачи. Член Совфеда также заявил, что международные инстанции обязаны реагировать на факт нарушения прав человека.

"В данном случае нарушения имеются, по большому счёту это косвенно признавал ряд международных организаций, в частности те, кто заявлял о наличии проблем с водообеспечением Крыма. При этом они с оговорками упоминали, что вопросы водоснабжения — это обязанности того государства, в состав которого входит территория", — сказал Цеков.

По словам сенатора, в результате действий Украины пострадали как физические, так и юридические лица, поэтому можно считать, что Крыму был нанесён существенный урон. В свою очередь, международные инстанции, отметил он, должны дать ситуации оценку, причём не только морального, но и материального характера.

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек, комментируя вопрос о подаче судебных исков в связи с организацией Киевом водной блокады полуострова, подчеркнул, что "западный мир ещё не созрел для понимания истинного положения дел в России". По мнению парламентария, подача исков против Украины бесперспективна, поскольку нынешние международные институты права "действуют лишь в угоду политике".

"Подобный иск будет иметь силу тогда, когда на ментальном уровне западное общество признает, что задавить Россию санкциями не получилось. И вот когда они спустятся с неба на землю и начнут с нами разговаривать на равных, пусть и без симпатий, тогда придёт время иска по водной блокаде", — сказал Бальбек.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.