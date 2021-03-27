На Украине пригрозили выдворить 500 тысяч россиян из Крыма

Россия "завезла" в Крым 500 тысяч человек, чтобы "размыть" местное население, после "возвращения" полуострова Киев выдворит их оттуда. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно", — сказал Резников в интервью телеканалу "Дом".

Он добавил, что любая страна обладает правом выдворить со своей территории нежелательное лицо и Киев, не признающий полуостров частью России, обязательно сделает это.

"Простой вопрос: как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь? Если они заехали через КПВВ Чонгар, Каланчак или Чаплинка, через украинскую официальную часть, то, наверное, к ним не будет вопросов", — добавил Резников.

Он назвал это военным преступлением, за которое "Россия понесёт ответственность в международном правовом плане". По словам Резникова, ответы в гибридной войне должны быть "асимметричными".

Ранее на Украине назвали "юридически ничтожным" указ о запрете иностранцам владеть землёй в Крыму.

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России: за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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