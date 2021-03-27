Безруков — о традиционных ценностях: Для меня понятие "мамы" и "папы" — святое. Видео © LIFE

Популярный российский актёр Сергей Безруков заявил в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать!", что является приверженцем традиционных семейных ценностей и не хочет, чтобы ему навязывали что-то другое. По его словам, часто даже благое дело доводится до абсурда и идиотизма.

"Я воспитан на традиционных семейных ценностях, для меня понятие "мамы" и "папы" — святое. Я хочу оставаться папой на всю свою жизнь. Более того, я хочу, чтобы мой сын был папой, а потом внук был, если родится сын, тоже папой, я хочу так. А моя дочь была бы мамой прекрасной. Я хочу так. Зачем мне навязывать другое мнение? У меня крестьянские корни, так воспитаны мои родители, деды, прадеды, вообще наша страна. <...> У нас страна традиционных семейных ценностей, не надо нам навязывать другое", — отметил Безруков.

Он подчеркнул, что не нужно "обижаться, если мы против". По словам актёра, если существуют люди, которые высказываются за "свободу сексуального вероисповедания и каких-то моральных ценностей", то необходимо уважать чужое мнение. При этом Безруков указал, что не осуждает таких людей, ведь все разные, так устроено природой.

"Мне кажется, самое главное — терпимость, о которой все говорят, но абсолютно нетерпимы к чужому мнению. Вот об этом надо говорить", — подчеркнул актёр.

Полное интервью с Сергеем Безруковым смотрите в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" в "Ютубе".

Ранее Безруков рассказал, какие роли никогда не будет играть. Артист переживает, что его сыновья и дочери увидят "Бригаду", где отец предстаёт в необычном для него амплуа "братка".

Авторы