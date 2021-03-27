"Никогда не задумывались и жили нормально": Безруков высказался о харассменте и этических нормах

"Никогда об этом не задумывались и жили нормально": Безруков высказался о харассменте и этических нормах. Видео © LIFE

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать!" заявил, что со временем этические нормы в обществе меняются, если раньше разногласия между мужчинами, например, решались дуэлью или обычной дракой, то теперь всё чаще эти вопросы рассматриваются в судах.

"Никогда об этом не задумывались и всегда жили нормально. <...> Знаете, чтобы вам стало смешно и чтобы сделать проблему нелепой, нужно просто над ней посмеяться. Давайте вспомним русские сказки. Кощей Бессмертный по отношению к Елене Прекрасной. Он в неё влюблён? Да. Она — нет. Он её украл. Помог кто? Иван-царевич. В принципе, зачем идти убивать, подай в суд — и ты выиграешь", — сказал актёр.

Безруков подчеркнул, что вся мировая литература строится на взаимоотношении полов, а порой на противоречиях, которые между ними складываются. В качестве примера он привёл пьесу "Отелло", где главный герой был отвергнут возлюбленной. При этом актёр отметил, что произведение имеет трагичный конец в виде убийства, что является несправедливым бытовым насилием.

Говоря о харассменте, Безруков отметил, что мужчины на Кавказе "разорвут" тех, кто "даст им это слово". Подобное им нельзя запретить. Артист также в шутку обвинил ведущих шоу в проявлении этого самого харассмента за их внешний вид.

Полное интервью с Сергеем Безруковым смотрите в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" на "Ютубе".

Напомним, в январе актриса Анна Хилькевич рассказала о режиссёре с "Мосфильма", который домогался её, когда она была ещё ребёнком.

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