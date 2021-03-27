Премьер-министр Баварии призвал ЕС как можно скорее одобрить "Спутник V"

Вакцинация является единственной долгосрочной стратегией, которая имеет смысл, подчеркнул он.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о важности вынесения урока из негативного опыта первых поставок вакцин от коронавируса, а также призвал как можно скорее одобрить российский "Спутник V". Об этом он сказал в интервью газете Passauer Neue Presse.

"Вакцинация — единственная долгосрочная стратегия, которая имеет смысл. Поэтому необходимо срочно ускорить процесс одобрения. Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении "Спутника V". Мы должны были вынести урок из негативного опыта первых поставок", — заявил Зёдер.

Он подчеркнул, что ЕС следует как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить достаточное количество препарата. По словам премьер-министра федеральной земли, правда заключается в том, что только вакцинация сможет победить коронавирус.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". По мнению немецкого обозревателя, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.