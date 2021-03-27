В Киеве заявили о превращении КС в "карманный суд" Зеленского

Отмена президентом Украины Владимиром Зеленским указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина на посты судей Конституционного суда ведёт к превращению его в "карманный суд" главы государства. Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Теперь каждый украинский президент будет переформатировать под себя не только парламент, правительство, ЦИК и так далее, но и КСУ, отменяя указы предшественника о назначении судей. КСУ превратится в карманный суд действующего президента", — написал он на своей странице в "Фейсбуке", назвав решение Зеленского плохим прецедентом.

По мнению Бортника, аннулирование указов нанесёт значительный ущерб государству, поскольку будет касаться не только политических "разборок", но и решений КСУ по социальным вопросам. В частности, льгот, пенсий и прочих тарифов.

Зеленский ранее в субботу, 27 марта, отменил указы о назначении главы КС Украины Тупицкого и судьи Касминина на должности судей Конституционного суда. Это решение было принято с целью "обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности".

Как уже писал Лайф, проблемы вокруг Конституционного суда Украины начались после скандального постановления об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В частности, помимо отмены наказания за сокрытие доходов суд лишил Национальное антикоррупционное бюро ряда полномочий, в числе которых проверка деклараций чиновников и выявление конфликта интересов у кандидатов на руководящие должности. После этого Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки госпереворота.

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