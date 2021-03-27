Врио губернатора Пензенской области Мельниченко объявил перезагрузку в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил о перезагрузке работы с гражданским обществом. В частности, он планирует создать ещё один совет, в состав которого будут привлечены представители некоммерческих организаций (НКО).

"Что касается вопросов развития институтов гражданского общества, я считаю, что необходимо перезагрузить весь механизм работы, который был построен на территории региона", — отметил Мельниченко, выступая перед представителями власти региона, депутатами и общественностью.

По его словам, совет будет наделён широкими полномочиями по планированию, оценке, а также экспертизе грантовой деятельности НКО и распределения грантов. Кроме того, его председатель войдёт в состав Правительства Пензенской области.

Напомним, 26 марта президент России Владимир Путин назначил уроженца Пензы Мельниченко на пост врио главы Пензенской области. С 24 сентября 2017 года он работал в должности председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Также Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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