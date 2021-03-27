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Жестоко избитая сверстницами школьница из Приморья оказалась инвалидом детства

Родителям нападавших подростков грозит административная ответственность.

27 марта 2021, 11:07

Скриншот с видео из соцсетей

Жестоко избитая подростками в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае 17-летняя Вера Х. оказалась инвалидом детства, у девочки речевой дефект и отставание в развитии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что пострадавшая обучается в восьмом классе коррекционной школы-интерната.

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Избивавшие подростка девочки заявили, что решили проучить сверстницу за то, что та обзывала их нецензурными словами. Один из нападавших — 12-летний Александр Б. — пояснил, что они с пострадавшей неправильно поняли друг друга. Якобы девочка заявила, что мальчики хотели её изнасиловать, из-за чего и разгорелся конфликт.

Сейчас правоохранители проводят проверку, родителям напавших на инвалида учащихся грозит административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей. Двое подростков, участвовавших в конфликте, состоят на учёте у инспектора по делам несовершеннолетних. Снимавший происходящее на телефон школьник на данный момент не установлен.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковной школе ученики первого класса избили одноклассника.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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