Стала известна дата похорон утонувшего в Москве-реке экс-басиста группы "Звуки Му" Липницкого

Экс-участника группы "Звуки Му" Александра Липницкого похоронят 30 марта в Подмосковье на Аксиньинском кладбище. Об этом рассказал журналист и друг музыканта Артемий Троицкий.

"Ещё неизвестно окончательно, скорее всего (похоронят. — Прим. Лайфа) во вторник на Аксиньинском кладбище", — рассказал он в беседе с телеканалом "360".

Также Троицкий подтвердил, что тело музыканта нашли в Москве-реке у посёлка Николина Гора утром 27 марта. На поиски у специалистов ушло около 20 часов, так как тело снесло по течению.

Напомним, 25 марта в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье музыкант Александр Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет.

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