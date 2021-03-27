Закрутившая роман с 13-летним тиктокером 8-летняя блогерша из Киева пожаловалась на тяжёлое прошлое

Восьмилетняя украинская модель Милана Маханец, которая недавно оказалась в центре нешуточного скандала из-за отношений с 13-летним тиктокером Пашей Пэлом, пожаловалась на тяжёлое прошлое и обвинила социальные службы в том, что те отнимают у неё любимых людей. Об этом девочка рассказала в "Инстаграме".

Ранее малолетняя блогерша активно транслировала в Интернете подробности своего "романа" с 13-летним Пашей Пэлом. На кадрах дети демонстративно целовались на камеру, обнимались и даже спали в одной кровати. Все эти ролики они выкладывали в социальной сети Likee. На скандальный контент обратили внимание взрослые подписчики и пожаловались на распространение детской порнографии. В итоге к Милане домой явились представители органов опеки.

Позднее Милана рассказала в сториз, что родители её возлюбленного Паши категорически запретили юноше общаться с ней, неизвестно, навсегда или же временно. Также блогерша пожаловалась на соцслужбы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка возмутилась сложившейся ситуацией, отметив, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

Милана Маханец и Паша Пэл. Фото © Instagram / milamaxanets

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше. А забирать у меня любимых людей — это не помощь", — сказала восьмилетняя звезда соцсетей.

Напомним, что "роман" восьмилетней модели и её парня начинался вполне безобидно. Дети снимали совместные видеоролики и участвовали в челленджах. Фанаты маленьких звёзд были рады такой коллаборации, пока за ней не последовала новость о том, что между детьми начались серьёзные отношения. В соцсетях маленькие влюблённые опубликовали видеоролики и снимки, на которых целуются и обнимаются, причём по-взрослому. На них обратили своё внимание правоохранители, заведено дело, а маму девочки вызвали на допрос. А позднее детские психологи рассказали, чем закончится хайп на отношениях 8-летней модели и 13-летнего блогера.

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