Володин напомнил об усилении наказания за безответственное отношение к персональным данным

Теперь за нарушение законодательства в первый раз компании должны будут заплатить до 150 тысяч рублей, а во второй раз — до 500 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале напомнил, что с сегодняшнего дня, 27 марта, начинает действовать закон, согласно которому ужесточается наказание за безответственное отношение к хранению и обработке персональных данных.

По словам спикера Госдумы, теперь за обработку персональных данных без письменного согласия их владельца организация заплатит штраф до 150 тысяч рублей, а если нарушение повторится — до 500 тысяч рублей. Володин подчеркнул, что граждане часто интересуются, как их личные данные появляются в общем доступе, в том числе у мошенников.

"Это происходит из-за безответственности компаний, в том числе иностранных, которые собирают персональные данные граждан, чтобы использовать их для собственного обогащения. В погоне за прибылью они не думают о безопасности людей, не хотят или не могут обеспечить защиту их личных сведений. Это недопустимо", — отметил Володин.

Он также подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена, контролирующие органы будут отслеживать, как применяются нормы закона, и в случае необходимости будут принимать дополнительные решения.