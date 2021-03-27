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"Детей не вижу": Экстрасенс предсказал изуродованной экс-жене Аршавина богатого мужа

Жить пара, согласно его видениям, будет в ближнем зарубежье.

27 марта 2021, 11:24

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, страдающая аутоиммунным заболеванием, уже через два года найдёт себе нового богатого мужа. Об этом заявил экстрасенс Александр Кинжинов.

"Что касается будущего Алисы, то примерно через два года у неё с большой вероятностью будет новый брак. Избранником станет богатый мужчина", — приводит его слова Wday.ru.

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Ясновидящий поведал, что жить супруги будут в ближнем зарубежье, а вот детей у них, скорее всего, не будет.

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Кроме того, Кинжинов усомнился, что болезнь Казьминой настолько серьёзна, как она преподносит. Проблемы у женщины есть, но ей выгодно выставлять себя "страдалицей".

Ранее косметолог Маргарита Мозалёва объяснила Лайфу, что если к болезни Казьминой присоединится вторичная инфекция, это приведёт к летальному исходу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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