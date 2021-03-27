У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Информации об угрозе цунами не поступало.
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В Адриатическом море произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр события находился в 55 километрах к северу от итальянской коммуны Пескичи, население которой составляет около четырёх тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Ранее Лайф писал, что за сутки у берегов Камчатки произошло сразу четыре землетрясения.
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