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У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Информации об угрозе цунами не поступало.

27 марта 2021, 14:53

Фото © Pixabay

В Адриатическом море произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр события находился в 55 километрах к северу от итальянской коммуны Пескичи, население которой составляет около четырёх тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Сообщений об угрозе цунами не поступало.

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

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Ранее Лайф писал, что за сутки у берегов Камчатки произошло сразу четыре землетрясения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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