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Facebook навсегда заблокировал аккаунт иранского телеканал Press TV

В качестве причины соцсеть указала отказ СМИ "следовать правилам сообщества".

27 марта 2021, 14:37

Соцсеть "Фейсбук" приняла решение навсегда заблокировать аккаунт иранского телеканала Press TV, который насчитывает 4 миллиона подписчиков. Об этом сообщил сам телеканал.

"Мы уже пересматривали это решение, и оно не может быть изменено", — цитирует Press TV заявление социальной сети.

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Причиной для блокировки, согласно сообщению, стал отказ телеканала "следовать правилам сообщества "Фейсбук", однако, что именно было нарушено, не уточняется.

Press TV — основной иранский телеканал, вещающий на английском языке. Он освещает в том числе международную политику, общественные явления, культуру и туризм.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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