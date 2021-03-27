Facebook навсегда заблокировал аккаунт иранского телеканал Press TV

Соцсеть "Фейсбук" приняла решение навсегда заблокировать аккаунт иранского телеканала Press TV, который насчитывает 4 миллиона подписчиков. Об этом сообщил сам телеканал.

"Мы уже пересматривали это решение, и оно не может быть изменено", — цитирует Press TV заявление социальной сети.

Причиной для блокировки, согласно сообщению, стал отказ телеканала "следовать правилам сообщества "Фейсбук", однако, что именно было нарушено, не уточняется.

Press TV — основной иранский телеканал, вещающий на английском языке. Он освещает в том числе международную политику, общественные явления, культуру и туризм.

Ранее Лайф рассказывал, что Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за фейки о ковиде. Сейчас аккаунт Николаса Мадуро доступен только для чтения.

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