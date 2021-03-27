Facebook навсегда заблокировал аккаунт иранского телеканал Press TV
В качестве причины соцсеть указала отказ СМИ "следовать правилам сообщества".
Соцсеть "Фейсбук" приняла решение навсегда заблокировать аккаунт иранского телеканала Press TV, который насчитывает 4 миллиона подписчиков. Об этом сообщил сам телеканал.
"Мы уже пересматривали это решение, и оно не может быть изменено", — цитирует Press TV заявление социальной сети.
Причиной для блокировки, согласно сообщению, стал отказ телеканала "следовать правилам сообщества "Фейсбук", однако, что именно было нарушено, не уточняется.
Press TV — основной иранский телеканал, вещающий на английском языке. Он освещает в том числе международную политику, общественные явления, культуру и туризм.
Facebook и Twitter могут оштрафовать на 24 млн рублей за неудаление призывов к участию подростков в незаконной акции
Ранее Лайф рассказывал, что Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за фейки о ковиде. Сейчас аккаунт Николаса Мадуро доступен только для чтения.
Лента новостей
Скандальный блогер Литвин попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС
сегодня в 14:34
"Вези меня, мразь" по-воронежски: неадекватная пассажирка ударила таксиста, плюнула в него и сломала ручку авто — видео
сегодня в 14:27
В Госдуме назвали милитаристским психозом новую стратегию Зеленского
сегодня в 14:13
Выбор редакции
Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за фейки о ковиде
Оно вернулось: кто купил "Дом-2", решив возродить скандальную телестройку
Австрийский пенсионер умер на следующий день после прививки вакциной Pfizer
Снежная лавина заблокировала дорогу в три села в Дагестане
Безруков — о традиционных ценностях: Для меня понятие "мамы" и "папы" — святое
Комментариев: 0