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В Госдуме назвали милитаристским психозом новую стратегию Зеленского

Большинство жителей Незалежной уже не надеются на европейское будущее.

27 марта 2021, 14:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Большинство украинцев уже не питают надежд и шансов, что президент Владимир Зеленский закончит войну и сделает из Незалежной "классную европейскую страну". Вместо этого Украина постепенно "погружается в милитаристский психоз". Об этом заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина.

"Официальный Киев отказывается выполнять Минские соглашения, нарастает эскалация на линии разграничения, страна погружается в милитаристский психоз", — сказала парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

Панина напомнила, что ещё семь лет назад жителям Незалежной обещали процветающее европейское будущее, а сегодня власти вдруг заговорили о всеобщей мобилизации. На данный момент на Украине воцарилась "крайне тяжёлая и гнетущая атмосфера", отметила депутат.

Как уже сообщал Лайф, ранее украинское издание "Страна.ua", проанализировав новую национальную стратегию военной безопасности Украины, пришло к выводу, что Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. Так, в издании отметили, что словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, "территориальная оборона" — 34 раза, НАТО — 19 раз.

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

К слову, недавно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия хочет "уничтожить" страну и может выдвинуть территориальные и другие претензии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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