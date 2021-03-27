Большинство жителей Незалежной уже не надеются на европейское будущее.

Большинство украинцев уже не питают надежд и шансов, что президент Владимир Зеленский закончит войну и сделает из Незалежной "классную европейскую страну". Вместо этого Украина постепенно "погружается в милитаристский психоз". Об этом заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина.

"Официальный Киев отказывается выполнять Минские соглашения, нарастает эскалация на линии разграничения, страна погружается в милитаристский психоз", — сказала парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Панина напомнила, что ещё семь лет назад жителям Незалежной обещали процветающее европейское будущее, а сегодня власти вдруг заговорили о всеобщей мобилизации. На данный момент на Украине воцарилась "крайне тяжёлая и гнетущая атмосфера", отметила депутат.

Как уже сообщал Лайф, ранее украинское издание "Страна.ua", проанализировав новую национальную стратегию военной безопасности Украины, пришло к выводу, что Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. Так, в издании отметили, что словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, "территориальная оборона" — 34 раза, НАТО — 19 раз.