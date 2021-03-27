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Заразившаяся коронавирусом женщина умерла на карантине в аэропорту Токио

На данный момент неизвестно, что именно привело к её смерти.

27 марта 2021, 13:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Японии зарегистрировали первый случай смерти человека, который находился на карантине в аэропорту Нарита около Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Страны восходящего солнца.

Отмечается, что женщина старше 50 лет вернулась в Японию из Египта и сдала положительный тест на коронавирус. Её поместили в специальную карантинную зону, оборудованную прямо в аэропорту.

Заболевание у пассажирки проходило без симптомов, однако 27 марта она не подошла к телефону во время ежедневного опроса о состоянии здоровья. Прибывшие на место медработники обнаружили пациентку мёртвой. Что стало причиной смерти женщины, на данный момент неизвестно.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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