Заразившаяся коронавирусом женщина умерла на карантине в аэропорту Токио
На данный момент неизвестно, что именно привело к её смерти.
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В Японии зарегистрировали первый случай смерти человека, который находился на карантине в аэропорту Нарита около Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Страны восходящего солнца.
Отмечается, что женщина старше 50 лет вернулась в Японию из Египта и сдала положительный тест на коронавирус. Её поместили в специальную карантинную зону, оборудованную прямо в аэропорту.
Заболевание у пассажирки проходило без симптомов, однако 27 марта она не подошла к телефону во время ежедневного опроса о состоянии здоровья. Прибывшие на место медработники обнаружили пациентку мёртвой. Что стало причиной смерти женщины, на данный момент неизвестно.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине зафиксировали две смерти после прививки индийской вакциной от коронавируса.
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