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"Лишь предлог": Рогозин оценил предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды

Американский предприниматель хочет вывести в космос ядерное оружие, которое пригодится только для "терраформирования" Земли.

27 марта 2021, 13:35
<p>Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что призывы к терраформированию планет — преобразованию для создания условий, как на Земле — являются на самом деле лишь прикрытием для выведения в космос ядерного оружия. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причём навсегда", — написал глава госкорпорации.

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Как писал Лайф, Маск к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе. Для переселения людей потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship. А ранее "Роскосмос" показал снимки гигантских смерчей на Марсе. Речь идёт о пылевых вихрях, которые постоянно появляются на поверхности Красной планеты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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