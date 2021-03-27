"Лишь предлог": Рогозин оценил предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что призывы к терраформированию планет — преобразованию для создания условий, как на Земле — являются на самом деле лишь прикрытием для выведения в космос ядерного оружия. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причём навсегда", — написал глава госкорпорации.

Как писал Лайф, Маск к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе. Для переселения людей потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship. А ранее "Роскосмос" показал снимки гигантских смерчей на Марсе. Речь идёт о пылевых вихрях, которые постоянно появляются на поверхности Красной планеты.

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