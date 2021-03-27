Коммуналка и зарплаты: Волочкова рассказала о ежемесячных миллионных тратах

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ежемесячно расходует около миллиона рублей. Об этом она сообщила в беседе с "Комсомольской правдой".

По словам звезды, у неё не так много домашнего персонала, которому нужно платить зарплату, а только семейная пара, которая взяла на себя функции уборщиков, поваров, садовников и получает за это около 60 тысяч на двоих.

У Волочковой много недвижимости, а коммунальные платежи обходятся в круглую сумму. Балерина владеет большим домом в посёлке Новахово, содержание которого обходится в 50 тысяч рублей в месяц. Она также является собственницей квартиры в Санкт-Петербурге (ежемесячно по 20 тысяч рублей) и жилья в Москве, за которое нужно платить по 15 тысяч рублей.

"Плюс около 100 тысяч рублей у меня уходит на оплату коммуналки квартир в Астрахани, которые на меня записал мой бывший муж Игорь Вдовин", — поделилась Волочкова.

Она отметила, что у неё есть водитель, которому тоже необходимо платить зарплату.

Ранее Лайф рассказывал, что Волочкова вместе с дочерью не смогла ответить на элементарные школьные вопросы. Однако балерине всё же удалось немного реабилитироваться: она назвала число томов "Войны и мира".

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