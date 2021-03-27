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Критик Соседов разоблачил российских звёзд, поющих под фонограмму

Эксперт также высказался по поводу номера певицы Манижи для Евровидения.

27 марта 2021, 13:03
<p>Сергей Соседов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dariagiofavorita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dariagiofavorita</a></p>

Сергей Соседов. Фото © Instagram / dariagiofavorita

Музыкальный критик Сергей Cоседов считает нечестным, когда некоторые звёзды выступают на концертах под фонограмму и при этом берут большие деньги за билеты. Об этом он заявил в эфире программы "Рождённый в СССР" телеканала "Ностальгия".

Соседов напомнил, что Иосиф Кобзон в определённый момент собирался законодательно запретить выступать артистам под фонограмму. По словам эксперта, на российской сцене всегда пели вживую Лайма Вайкуле, Алла Пугачёва, Лариса Долина.

"А вот Сонечка Ротару с начала 80-х физически не могла уже петь", — добавил Соседов.

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Также, по его словам, фонограмма всегда была на выступлениях Ирины Аллегровой. Критик даже задался вопросом, умеет ли артистка петь вживую.

Кроме того, эксперт высказался об участии певицы Манижи в Евровидении. Соседов отметил, что считает артистку талантливой, однако композиция, которую планируется исполнить на конкурсе, является крайне неудачной.

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Ранее Соседов уже высказывался об участнице музыкального конкурса от России. Тогда критик заявил, что Евровидение проводится для зевак и можно отправить на него хоть "чёрта лысого" — результат не имеет никакого значения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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