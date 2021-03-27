Критик Соседов разоблачил российских звёзд, поющих под фонограмму
Эксперт также высказался по поводу номера певицы Манижи для Евровидения.
Сергей Соседов. Фото © Instagram / dariagiofavorita
Музыкальный критик Сергей Cоседов считает нечестным, когда некоторые звёзды выступают на концертах под фонограмму и при этом берут большие деньги за билеты. Об этом он заявил в эфире программы "Рождённый в СССР" телеканала "Ностальгия".
Соседов напомнил, что Иосиф Кобзон в определённый момент собирался законодательно запретить выступать артистам под фонограмму. По словам эксперта, на российской сцене всегда пели вживую Лайма Вайкуле, Алла Пугачёва, Лариса Долина.
"А вот Сонечка Ротару с начала 80-х физически не могла уже петь", — добавил Соседов.
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Также, по его словам, фонограмма всегда была на выступлениях Ирины Аллегровой. Критик даже задался вопросом, умеет ли артистка петь вживую.
Кроме того, эксперт высказался об участии певицы Манижи в Евровидении. Соседов отметил, что считает артистку талантливой, однако композиция, которую планируется исполнить на конкурсе, является крайне неудачной.
Ранее Соседов уже высказывался об участнице музыкального конкурса от России. Тогда критик заявил, что Евровидение проводится для зевак и можно отправить на него хоть "чёрта лысого" — результат не имеет никакого значения.
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