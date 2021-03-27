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Продюсер "Маски" рассказала о миллионных штрафах за разглашение имён участников треш-шоу

Сейчас организаторы выводят зрителей из зала в момент, когда герой снимает маску.

27 марта 2021, 12:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJLnC0-Fku5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maskantv</a></p>

Фото © Instagram / maskantv

С каждым зрителем в студии на съёмках шоу "Маска" заключается договор о неразглашении, а за его нарушение предусмотрен штраф в размере одного миллиона рублей. А вот сотрудники и участники в таком случае заплатят намного больше. Об этом рассказала продюсер проекта Юлия Сумачева.

"Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съёмочной группы больше — до трёх миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей", — приводит её слова "Собеседник".

Сумачева отметила, что теперь в момент, когда герой снимает маску, зрителей выводят из зала, чтобы избежать сливов информации. Такое решение было принято после первой съёмки второго сезона, когда люди стали выкладывать видео в Сеть, даже не страшась штрафных санкций.

Имена предполагаемых участников треш-шоу "Маска" слили в Сеть

Имена предполагаемых участников треш-шоу "Маска" слили в Сеть

Ранее Лайф сообщал, как певица Ольга Бузова раскрыла свою роль в треш-шоу "Маска" и удивила Филиппа Киркорова, а зрители узнали её персонажа при помощи компьютера.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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