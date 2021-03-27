Продюсер "Маски" рассказала о миллионных штрафах за разглашение имён участников треш-шоу

С каждым зрителем в студии на съёмках шоу "Маска" заключается договор о неразглашении, а за его нарушение предусмотрен штраф в размере одного миллиона рублей. А вот сотрудники и участники в таком случае заплатят намного больше. Об этом рассказала продюсер проекта Юлия Сумачева.

"Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съёмочной группы больше — до трёх миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей", — приводит её слова "Собеседник".

Сумачева отметила, что теперь в момент, когда герой снимает маску, зрителей выводят из зала, чтобы избежать сливов информации. Такое решение было принято после первой съёмки второго сезона, когда люди стали выкладывать видео в Сеть, даже не страшась штрафных санкций.

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